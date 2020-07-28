День, якого так чекали шанувальники найкращої баскетбольної ліги світу все ближче. Майже через чотири з половиною місяці після того, як перший гравець НБА – Руді Гобер з "Юти" – заразився коронавірусом, трапиться довгоочікуваний камбек.

Про те, що ліга повернеться і про деталі остаточного формату рестарту сезону, який розробив офіс, стало відомо в середині червня.

Провівши дні, тижні і навіть місяці в невіданні, оповитому всілякими чутками про долю сезону, фанати НБА нарешті отримали чітке уявлення того, яка стане ліга після екстреного виходу на коронавірусну паузу. Ось основні деталі рестарту:

– Матчі будуть проходити в так званому "міхурі", який НБА створила на базі "Діснейуолрда" в Орландо. Всі команди оселилися в трьох готелях;

– У рестарті сезону візьмуть участь 22 команди – 13 представників Заходу та 9 представників Сходу;

– Сезон продовжать 16 клубів, які займають місця в зоні плей-офф, а також 6 команд (5 представляють Захід, 1 представляє Схід), які відстають від прохідної зони менш ніж на 6 перемог.

– Підготовка до відновлення сезону проходила в 6 етапів, гравці, тренери та персонал клубів повинні були дотримуватися чітких приписів ліги, щоб уникнути зараження учасників рестарту сезону;

– Гравці НБА, які не захотіли брати участь в рестарт сезону, повинні були проінформувати про це клуби до 24 червня. За кожен пропущений матч баскетболісти втратять частину зарплати;

– Ліга не стане переривати рестарт чемпіонату, якщо у когось виявлять коронавірус. НБА ізолює цю людину і продовжить стежити за гравцями, тренерами і персоналом, які її оточували;

– Команди зіграють по 8 матчів регулярного чемпіонату, щоб визначити учасників плей-офф і міні-турнір за восьме місце, якщо виникне необхідність;

– Сезон 2019/20 після рестарту буде проходити 74 дні – з 30 липня по 13 жовтня.

Так, ми втратимо переповнені 20-тисячні арени і опинимося в абсолютно новому, незвичному світі НБА. Але ця ліга не була б особливою, якби навіть у найскладніші часи не дарувала нескінченну кількість інтриг і сюжетів.

Як не крути, цей сезон унікальний – такого в історії НБА ще не було і, хотілося б вірити, більше не трапиться. Проте, чемпіонат стане по-справжньому особливим і буде, як мінімум, цікаво стежити за тим, як кращі баскетболісти світу впораються з поставленими викликами і завданнями, опинившись в незвіданих реаліях "міхура".

Після декількох років домінування чудових "Ворріорс", логічним продовженням сезону, що приніс чемпіонство "Торонто", стала щільна і цікава боротьба в чемпіонаті 2019/20.

Лідери Заходу "Лейкерс", мають відрив в 5.5 перемог від найближчих переслідувачів "Кліпперс", за якими йде черга з 4 команд, які формують солідну щільність в таблиці і готових потіснити один одного вже по ходу "диснеївських" баталій.

Матч лідерів конференції – "Лейкерс" vs "Кліпперс" стане справжньою окрасою першого ігрового дня. Parimatch ж дає вкрай обережні коефіцієнти 1.92 – на перемогу "озерних" і 1.99 – інший клуб з Лос-Анджелеса.

На Сході в рамках другого ігрового дня в Орландо лідер конференції "Мілуокі" зіграє проти третьої команди регулярки "Бостона". Ще один цікавий матч, в якому Parimatch віддає перевагу "Бакс" (1.57 – на перемогу "оленів", 2.60 – на перемогу "кельтів"). За останньою інформацією, команда Бреда Стівенса підійде до цього матчу без втрат, в той час як суперник ризикує залишитися без зоряного захисника Еріка Бледсоу і важливого гравця ротації Пета Коннатона – обидва заразилися COVID-19.

Говорячи "Лейкерс", тримаємо в думці "Леброн Джеймс". Зоряний форвард в свої 35 років залишається, на думку багатьох, кращих гравцем планети і одним з головних претендентів на титул найціннішому гравцеві сезону.

"Леброн безумовно MVP цього сезону. У нього майже тріпл-дабл з 25 очками, 10 передачами та 8 підбираннями в середньому за матч. Його захист був приголомшливим, і немає кращого лідера в спорті, ніж він", – оцінив виступ "короля" ще одна легенда "Лейкерс" Меджік Джонсон.

Схоже, форвард і не думає здавати позиції і поступатися троном молодим. Хоч там ми знаходимося на заході кар'єри одного з найбільших спортсменів в історії і виступ Леброна Джеймса в Орландо стане ще одним бонусом, який нам подарує баскетбольний "міхур".

Для українських уболівальників рестарт НБА буде нести особливий інтерес, адже за плей-офф в Орландо спробує зачепитися "Сакраменто" нашого центрового Олексія Леня.

Другий рік в "Атланті" не став для одного з двох українських легіонерів в НБА логічним продовженням дебютного року в складі "Хоукс". Статистика Леня в порівнянні з попереднім сезоном стала скромнішою, кидкові показники просіли, українець втратив роль стартера, а "Хоукс", які зазнають краху, в результаті прийняли рішення обміняти центрового в каліфорнійський клуб.

Трейд в "Кінгз" безумовно стала емоційним струсом для нашого бігмена, який якісно змінив гру команди Люка Уолтона в захисті. Українець став рідше загрожувати кільцю суперника, але зумів правильно використовувати свої розміри і скіли, щоб допомогти своїй новій команді.

Участь Леня в перших матчах рестарту сезону НБА під питанням – всьому виною коронавірус. Бігмен захворів дуже невчасно, просидівши на карантині майже три тижні, поки команда набирала обертів в "міхурі".

Стартовий матч в Орландо "Кінгз" проведуть проти сусідніх по турнірній таблиці "Сперс". Обидві команди є андердогами в боротьбі за потрапляння в "вісімку", але в цьому протистоянні аналітики Parimatch віддають перевагу саме команді Леня (1.77 на перемогу "Сакраменто", проти 2.17 на перемогу "Сан-Антоніо").

Життя в "міхурі" буде веселим. Тільки уявіть: кілька десятків молодих мільйонерів відправили в дитячий табір! Сезон ще не почався, а ми вже побачили, як баскетболісти влаштовують челлендж зі швидкісного розпивання пива, викрадають один в одного самокати, ганяючи по коридорах готелів, організовують в номерах кіберспортивні простори, записують музику, а одна з команд може дозволити собі підписати гравця, який грав в НБА ще в минулому столітті.

Відзначився "Бруклін": втративши перед рестартом половину складу, "Нетс" відкопали 40-річного Джамала Кроуфорда, який після завершення кар'єри Вінсом Картером, став єдиним гравцем ліги, який виступав в НБА в минулому сторіччі. "Нетс" свій перший матч зіграють проти номінальних господарів "Діснейуолрда" "Орландо". "Меджік", які підходять до рестарту без видимих ​​втрат, на думку аналітиків Parimatch, є основними претендентами на перемогу у матчі проти знекровлених "Нетс", і фора -5.5 на "чаклунів" за 1.80 виглядає вельми привабливою.

Ну а MVP "кампусу" можна достроково віддавати екс-форварду "Донецька" Пі Джею Таккеру – гравець "Рокетс" притягнув в кампус 91 пару кросівок... Чи допоможе хьюстонцям колекція головного модника ліги в техаському протистоянні з "Далласом"? "Рокетс" після возз'єднання із зірковим тандемом Харден – Вестбрук нарешті тренуються в повному складі і не мають відчутних втрат, в сезонної серії – нічия. У цьому матчі фора +3.5 для "Рокетс" за коефіцієнт 1.95 виглядає цілком собі таємничо.

Загалом, не сумнівайтеся, в "Діснейуорлд" буде весело не тільки на паркеті, а й за його межами – НБА повертається!