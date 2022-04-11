Барселоні вдалося вирвати перемогу у Леванте на тлі трьох пенальті у власні ворота: відеоогляд

У рамках 31-го туру чемпіонату Іспанії каталонська Барселона провела доволі важкий гостьовий матч проти Леванте. Поєдинок вийшов доволі напруженим та драматичним.

Леванте – Барселона 2:3

Голи: Моралес, 52 (пен.), Мелеро, 83 (пен.) – Обамеянг, 59, Педрі, 63, Люк де Йонг, 90+1

У першому таймі жодній з команд не вдалося вийти вперед. Проте початок другої частини матчу відверто здивував своїм перебігом, пише 24 канал.

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У другому таймі поєдинку арбітр призначив у ворота Барселони три пенальті. На 52-й хвилині Хосе Луїс Моралес реалізував 11-метровий удар за фол Дані Алвеса проти Сона і вивів команду вперед.

Вже через 3 хвилини Рохер Марті пробивав пенальті через попадання м’яча в руку Еріка Гарсії, проте голкіпер гостей успішно відбив м'яч.

Та вже через декілька хвилин вперед вийшла Барселона. Обамеянг та Педрі забили по одному голу.

На 83-й хвилині господарі згівняли рахунок. Гонсало Мелеро забив з 11-метрової позначки.

У компенсований час Люк де Йонг зумів вивести каталонців вперед. Він вийшов на останні кілька хвилин і забив з першого ж пристойного навісу.

Барселона набрала 60 очок, наздогнала Севілью та піднялася на 2-е місце в турнірній таблиці, поступаючись лише Реалу.

Відеоогляд матчу