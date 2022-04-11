Леванте – Барселона 2:3

Голы: Моралес, 52 (пен.), Мелеро, 83 (пен.) – Обамеянг, 59, Педри, 63, Люк де Йонг, 90+1

В первом тайме ни одной команде не удалось выйти вперед. Однако начало второй части матча откровенно удивило своим течением, пишет 24 канал.

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Во втором тайме поединка арбитр назначил в ворота Барселоны три пенальти. На 52-й минуте Хосе Луис Моралес реализовал 11-метровый удар за фол Дани Алвеса против Сона и вывел команду вперед.

Уже через 3 минуты Рохер Марти пробивал пенальти из-за попадания мяча в руку Эрика Гарсии, однако голкипер гостей отбил мяч.

Но через несколько минут вперед вышла Барселона. Обамеянг и Педри забили по одному голу.

На 83-й минуте хозяева сговняли счет. Гонсало Мелеро забил с 11-метровой отметки.

В компенсированное время Люк де Йонг смог вывести каталонцев вперед. Он вышел на последние несколько минут и забил с первого же приличного навеса.

К слову. Барселона набрала 60 очков, догнала Севилью и поднялась на 2-е место в турнирной таблице, уступая только Реалу.

Видеообзор матча