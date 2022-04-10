Роналду не стримав свою злість після провального поєдинку

Після цього поєдинку форвард МЮ Кріштіану Роналду потравив у скандал. Футболіст умисно розбив телефон одного із вболівальників "ірисок.

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Після матчу футболісти обох команд рухалися у підтрибунне приміщення. Разом з усіма йшов і Роналду, який зазнав пошкодження на лівій нозі.

Один із фанатів Евертона намагався сфотографувати легендарного футболіста. Проте той вибив телефон із його рук.

Мама хлопчика, у якого вибили телефон, звернулася до Роналду. Вона розповіла, що форвард розбив телефон її 14-річного сина, що має хворобу аутизму.

Вона стверджує, що він лише хотів побачити характер пошкодження португальця, і не промовив до нього жодного слова.

Відомий футболіст згодом вибачився за свій ганебний вчинок. Він запропонував уболівальнику, який постраждав від його дій, відвідати один із матчів команди, що відбудеться на "Олд Траффорд".

Ми завжди маємо поважати один одного, бути терплячими та ставати прикладом для молоді. Хотів би вибачитися за свої емоції. Ніколи нелегко впоратися з емоціями у складні моменти,

– написав зазначив гравець у своєму інстаграмі.

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