Циганков не забив, але мав шанси: Жирона відібрала очки у Барси у каталонському дербі – відео

Матч Барселона – Жирона закривав програму 28-го туру іспанської Ла Ліги. Вперше у каталонському дербі взяв участь українець Віктор Циганков.

Барселона – Жирона 0:0

Головний тренер Жирони Мічел вніс до стартового складу команди українця Віктора Циганкова. Ексгравець Динамо в останніх матчах став справжнім лідером "жирондинців", пише 24 Канал.

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Гідна гра Циганкова

Команда Мічела в нинішньому чемпіонаті має всі шанси поборотися за місце в єврокубках, але для цього потрібно було вигравати у "блаугранас". Вже на 2-й хвилині дербі Циганков міг відзначитися голом у ворота тер Штегена. Вінгер відгукнувся на прострільну передачу партнера по команді, але пробив невдало.

Підопічні Хаві відповіли небезпечним ударом Левандовського. Фаворити поєдинку ближче до середини тайму повністю контролювали хід поєдинку. Наприкінці першої 45-хвилинки близькими до успіху були гравці Барселони, проте ударам Рафіньї та Араухо бракувало влучності.

На 55-й хвилині гри "жирондинці" створили стовідсоткову можливість для Кастельяноса. Хавбек не скористався блискучою передачею, спрямувавши м'яч повз праву стійку. Паралельно з Кастельяносом набігав Циганков, на якого напрошувався пас. Проте іспанець вирішив завершити епізод самотужки.

За 20 хвилин до завершення матчу Мічел посадив на лаву запасних Циганкова, який не зумів відзначитися результативною дією.

Завершальні хвилини поєдинку пройшли під диктовку підопічних Хаві. Проте до фінального свистка вони так і не зуміли забити переможний гол. На останньому рубежі дива творив голкіпер Жирони Гассаніга.

У підсумку Барселона поповнила свій очковий багаж одним балом. Каталонці випереджають мадридський Реал на 13 пунктів.

Жирона зберегла за собою 11 ту сходинку. Відстань до єврокубкового 6-го місця становить 10 балів.

Відеоогляд матчу Барселона – Жирона