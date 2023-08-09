Двоє з них покинуть команду: Барселона заявила всього 13 гравців на сезон перед стартом Ла Ліги

Барселона може мати серйозні проблеми зі стартовим складом. Каталонці намагаютсья виважено зареєструвати гравців на сезон.

Поки що Барселона зареєструвала на сезон Ла Ліги всього 13 футболістів. Двоє з них можуть покинути каталонців найближчим часом.

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Дуже багато мороки

"Синьо-гранатові" можуть мати досить серйозні проблеми зі складом напередодні початку сезону. Наразі в складі Барселони офіційно заявлено на сезон всього 13 футболістів, а двоє з них можуть покинути колектив найближчим часом. Та от каталонці якраз і надають перевагу закриттю трансферів Франка Кессьє та Усамана Дембеле, які уже знайшли собі нові варіанти розвитку кар'єри, аби мати можливість зареєструвати всіх новачків до початку чемпіонату. Так "синьо-гранатові" намагаються "взяти під контроль фейр-плей".

Таким чином, пріоритетом для каталонського клубу є реєстрація наявних гравців, за оновленими контрактами, наприклад з Араухо. До того ж, завдяки трансферам, каталонці намагаються заявити на сезон свіжопідписаних футболістів, таких як: Ілкай Гюндоган (перейшов з МанСіті) та Оріоль Ромеу (з Жирони). А от з Іньїго Мартінесом (з Реалу Сосеьєдад) "синьо-гранатові" не поспішають, оскільки той травмувався.

Усман Дембеле уже встиг домовитись із ПСЖ щодо свого переходу. Парижани готові заплатити за француза 50 мільйонів євро. Та от за умовами контракту вінгера з Барселоною, каталонці отримають всього половину від суми трансферу, тобто лише на 25 мільйонів євро. Франк Кессьє у свою чергу веде активні переговори щодо контракту із саудівським Аль-Ахлі.

Варто відзначити, що свій перший матч каталонський колектив проведе уже 13-го серпня проти Хетафе в рамках Ла Ліги. Якщо Дембеле та Кессьє до того часу покинуть стан "синьо-гранатових", то в їхньому складі залишиться всього 11 виконавців, чого вистачить для основого складу на гру.

Футболісти, яких Барселона заявила на сезон