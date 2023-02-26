Коштовне взяття воріт: Барселона заплатить Баварії значну суму за гол Левандовського в ЛЄ
Джерело:Catalunya Radio
Іспанський колектив вимушений заплатити солідну суму грошей команді з Мюнхена за гол польського нападника. Між клубами офіційна домовленність.
Баварії отримає від Барселони бонусну суму в розмірі 1,25 мільйона євро. Каталонському колективу немає на що ображатись, оскільки грошовий пункт прописаний в угоді між колективами.
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Результат переріс у гроші
Діло в тому, що між європейськими грандами є домовленість, яка прописана у трансферному контракті Роберта Левандовського. В угоді зазначено, якщо польський нападник заб'є за сезон 25 голів, то Барселона буде вимушена виплатити Баварії 1,25 мільйона євро. Левандовський реалізував цей пункт у матчі проти Манчестер Юнайтед в рамках Ліги Європи (2:1), забивши свій 25 м'яч за Барселону в поточному сезоні.
Барселона повинна буде платити Баварії по 1,25 мільйона євро за кожен сезон протягом дії контракту, який розрахований на чотири роки. Таким чином, "пивовари" можуть отримати 5 мільйонів євро. Це в тому тільки в тому випадку, якщо результативність Роберта Левандовського не знизиться.
Барселона у поточному сезоні
- Каталонський колектив – одноосібний лідер іспанського чемпіонату. "Синьо-гранатові" мають в активі 59 очок. Таким чином вони у відриві від найближчого переслідувача Реала на 7 пунктів, при цьому маючи ще матч у запасі.
- Також Барселона вийшла у півфінал Кубка Іспанії, де зустрінеться з "вершковими". Цього сезону каталонський колектив уже підняв над головою Суперкубок Іспанії.
- Не пішло "синьо-гранатовим" тільки на європейській арені. Барселона зайняла третє місце в груповому етапі Ліги чемпіонів, випустивши в плей-офф найпрестижнішого турніру Інтер та Баварію. Каталонці отримали нагоду поборотись за титул Ліги Європи, проте вилетіли у першому раунді на вибування від Манчестер Юнайтед.