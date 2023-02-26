Баварии получит от Барселоны бонусную сумму в 1,25 миллиона евро. Каталонскому коллективу не на что обижаться, поскольку денежный пункт прописан в соглашении между коллективами.
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Результат перерос в деньги
Дело в том, что между европейскими грандами есть договоренность, прописанная в трансферном контракте Роберта Левандовского. В соглашении сказано, если польский нападающий забьет за сезон 25 голов, то Барселона будет вынуждена выплатить Баварии 1,25 миллиона евро. Левандовский реализовал этот пункт в матче против Манчестер Юнайтед в рамках Лиги Европы (2:1), забив свой 25 мяч за Барселону в текущем сезоне
Барселона должна будет платить Баварии по 1,25 миллиона евро за каждый сезон в течение действия контракта, рассчитанного на четыре года. Таким образом, "пивовары" могут получить 5 миллионов евро. Это только в том случае, если результативность Роберта Левандовского не снизится.
Барселона в текущем сезоне
- Каталонский коллектив – единоличный лидер испанского чемпионата. "Сине-гранатовые" имеют в активе 59 очков. Таким образом, они в отрыве от ближайшего преследователя Реала на 7 пунктов, при этом имея еще матч в запасе.
- Также Барселона вышла в полуфинал Кубка Испании, где встретится со "сливочными". В этом сезоне каталонский коллектив уже поднял над головой Суперкубок Испании.
- Не пошло "сине-гранатовым" только на европейской арене. Барселона заняла третье место в групповом этапе Лиги чемпионов, выпустив в плей-офф самого престижного турнира Интер и Баварию. Каталонцы получили возможность побороться за титул Лиги Европы, однако вылетели в первом раунде на отъезд от Манчестер Юнайтед.