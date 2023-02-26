Баварії отримає від Барселони бонусну суму в розмірі 1,25 мільйона євро. Каталонському колективу немає на що ображатись, оскільки грошовий пункт прописаний в угоді між колективами.

Варте уваги Ньюкасл вдруге зіграє у фіналі Кубка ліги: чи зуміють "сороки" обіграти Манчестер Юнайтед

Результат переріс у гроші

Діло в тому, що між європейськими грандами є домовленість, яка прописана у трансферному контракті Роберта Левандовського. В угоді зазначено, якщо польський нападник заб'є за сезон 25 голів, то Барселона буде вимушена виплатити Баварії 1,25 мільйона євро. Левандовський реалізував цей пункт у матчі проти Манчестер Юнайтед в рамках Ліги Європи (2:1), забивши свій 25 м'яч за Барселону в поточному сезоні.

Барселона повинна буде платити Баварії по 1,25 мільйона євро за кожен сезон протягом дії контракту, який розрахований на чотири роки. Таким чином, "пивовари" можуть отримати 5 мільйонів євро. Це в тому тільки в тому випадку, якщо результативність Роберта Левандовського не знизиться.

Барселона у поточному сезоні