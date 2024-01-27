Барселона створила камбек після 0:2, але все ж програла: відео божевільного матчу на вісім голів

Підопічні Хаві збирались святкувати перемогу над Вільярреалом після трьох голів у другому таймі. Проте гості змогли приголомшити Барселону у компенсований час.

Барселона – Вільярреал 3:5

Голи: Гюндоган, 60, Педрі, 68, Баї, 71 (автогол) – Жерар Морено, 41, Ахомаш, 54, Гедеш, 84, Серлот, 90+9, Моралес, 90+12.

В чемпіонаті Іспанії цими вихідними проходять матчі 22 туру місцевої Ла Ліги. Центральна зустріч пройшла у Барселоні, де місцева однойменна команда приймала кризовий Вільярреал, пише 24 канал.

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Переконливий старт Вільярреала

Підопічні Марселіно були близькими до зони вильоту, а тому у грі з каталонцями розраховували максимум на нічию. Проте Барселона дала супернику зробити більше, ніж він очікував.

Вільярреал відкрив рахунок перед перервою завдяки Жерару Морено, а одразу на початку другого тайму "жовта субмарина" подвоїла рахунок. Молодий захисник Барселони Кубарсі подарував м'яч Ахомашу, який реалізував вихід сам-на-сам.

Камбек Барселони

Здавалось, положення "блаугранас" зовсім безнадійне. Втім менш ніж за 20 хвилин після другого голу Вільярреала попереду була вже Барса з рахунком 3:2. Спочатку захист гостей не встигав накривати Гюндогана та Педрі, які точно пробивали по воротах Йоргенсена.

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А вийти вперед каталонцям дозволив автогол Баї після подачі зі штрафного. Все йшло до того, що Барселона оформить крутий камбек, але зрештою на фінальні овації заслужив як раз Вільярреал.

Сталеві зуби "жовтої субмарини"

На 84 хвилині Гедеша вивели на ударну позицію і той вперше забив за іспанців, зрівнявши рахунок. А у компенсований час захист каталонців знатно начудив та буквально подарував перемогу "жовтій субмарині".

Спочатку Серлот скористався повним безладом у майданчику Барселони. А фінальну крапку в контратаці поставив Моралес. Тоже Вільярреал вириває неймовірну перемогу (5:3) та віддаляється від зони вильоту на вісім балів.

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Наразі команда Марселіно йде на 14 місці. Барселона ж залишається третьою та ще більше відстає від лідера Реала. Різниця між грандами складає вже десять балів. У неділю "синьо-гранатових" може наздогнати Атлетіко, якщо переграє вдома Валенсію.

Відеоогляд матчу Барселона – Вільярреал