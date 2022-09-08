Левандовський оформив хет-трик за Барселону в першому ж матчі Ліги чемпіонів: відео

Польський нападник Роберт Левандовський продовжує забивати голи за Барселону. Цього разу він оформив хет-трик у матчі Ліги чемпіонів.

Барселоні в першому турі Ліги чемпіонів випало грати проти чеської Вікторії. Гра закінчилася з рахунком 5:1 на користь "блаугранас".

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Ще до перерви Барселона забила тричі. Відкрив рахунок Кессьє, який головою спрямував м'яч у ворота після кутового. А потім двічі забив Левандовський. Між його голами було і взяття воріт у виконанні гостей – забив Сікора.

По перерві Левандовський забив ще один гол після пасу Торреса. І згодом відзначився і сам Торрес, встановивши остаточний рахунок матчу.

Для Левандовського це четвертий матч поспіль, в якому він забиває за Барселону. Він не забив лише в першому матчі за команду проти Райо Вальєкано. Далі були дублі у ворота Реал Сосьєдада та Вальядоліда, гол у ворота Севільї. І тепер хет-трик у ворота Вікторії.

Відеоогляд матчу Барселона – Вікторія