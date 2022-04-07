Барселона уникнула поразки від Айнтрахта в 1/4 фіналу Ліги Європи: відеоогляд

Барселона 7 квітня зіграла на виїзді проти Айнтрахта у рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи. Команди не визначили переможця поєдинку.

Айнтрахт – Барселона 1:1

Голи: Кнауфф, 48 – Торрес, 66

Команди жваво розпочали перший чвертьфінальний поєдинок Ліги Європи. Вже на 4-й хвилині Торрес з дальньої відстані цілив у верхню дев'ятку, але Трапп у красивому стрибку став на заваді голу, повідомляє 24 канал.

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Через чотири хвилини гостро відповіли господарі. Сау замкнув подачу від Ліндстрема, але м'яч пролетів повз ворота.

Обамеянг не зміг використати шанс після чудової передачі від Торреса.

У середині першого тайму основний захисник Барселони Піке не зміг продовжити гру. Хаві змінив іспанця на Лангле.

Наприкінці першого тайму суддя звернувся за допомогою до ВАР. Але після перегляду повтору сигналізував, що пенальті у ворота Барселони не буде.

На перерву команди пішли за "сухого" рахунку 0:0.

Не визначили переможця

Арбітр дав свисток на другий тайм, як Айнтрахт повів у рахунку. Кнауфф підхопив м'яч за межами штрафного після розіграшу кутового, та без роздумів приклався. М'яч за неймовірною траєкторією залетів у ворота каталонського клубу. Тер Штеген не зміг дотягнутись до м'яча – 1:0.

Відео першого голу у матчі

Через дві хвилини господарі могли подвоїти свою перевагу у рахунку. Вбивчий момент змарнував Ліндстрем.

На 66-й хвилині гості з Каталонії зрівняли цифри на табло. Торрес обігрався з де Йонгом та легко відправився м'яч у сітку воріт Айнтрахта – 1:1.

Відео м'яча Айнтрахта

Після екватора другого тайму господарі почали грати у меншості. Другу жовту картку перед собою побачив Тита після грубого фолу проти Педрі.

Н'Діка на дриблінгу увірвався у штрафний Барселони, але на прицільний удар не вистачило сил – м'яч полетів повз ворота.

Айнтрахт на домашньому полі розписав мирову з Барселоною – 1:1.

Матч відповідь на полі Барселони відбудеться 14 квітня.