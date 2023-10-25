Ледь не створили камбек: Шахтар з боєм поступився в гостях Барселоні – відеоогляд матчу

Донецька команда непогано показала себе у першому матчі на чолі із Маріно Пушичем. Втім каталонці чимало разів пробачали "гірників".

Барселона – Шахтар 2:1

Голи: Торрес, 28, Лопес, 36 – Судаков, 62.

Шахтар відіграв вже свій третій матч у групі Ліги чемпіонів 2023-2024. Донецька команда відправилась на виїзну гру проти фаворита квартету Барселони, пише 24 канал.

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Кадрові питання команд

"Гірники" підійшли до матчу в Каталонії із новим наставником. Тиждень тому Шахтар звільнив Патріка ван Леувена, а за день до зустрічі із Барсою призначив на його місце Маріно Пушича.

По суті, команда готувалась до матчу ЛЧ із Даріо Срною. На зустріч із Барсою в основі вийшов Бондар, який нарешті залікував травму. Також з перших хвилин з’явились на полі Бондаренко та Криськів.

У каталонців же виникло чимало кадрових проблем, адже травми отримали Левандовскі, Кунде, Педрі, Гаві, Де Йонг та Рафінья. Таким чином, Хаві зі старту довірився молодим Ферміну Лопесу та Ламіну Ямалу.

Феєрія Ферміна та Феррана

Каталонці з перших хвилин захопили ініціативу і майже не давали Шахтарю створювати моменти. Натомість Ферран Торрес та Фермін Лопес добряче накрутили оборону "гірників" та змогли організувати два голи.

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Спочатку 20-річний вінгер після подачі влучив у стійку, а на добиванні Торрес вже розстріляв Різника. А трохи пізніше вже сам Фермін відзначився, красиво пробивши від стійки у "дев’ятку" з-за меж карного майданчика.

Після перерви Барса трохи заспокоїлась, але все одно продовжувала створювати моменти. Кілька разів гостей врятував Різник, а той таки Фермін Лопес двічі ще влучив у стійку.

Шахтар прокинувся і майже створив камбек

Шахтар же вичікував на контратаки і одну із них прекрасно реалізував. Бондаренко віддав вільному Азарову на фланзі, грузин запустив у забіг Судакова і тому дали вийти віч-на-віч із тер Штегеном. Українець потужно пробив у ствір, скоротивши рахунок.

Донеччани відчули кураж і мали кілька непоганих моментів, щоб зрівняти рахунок. Зубков пробив поруч, а удар Степаненка парирував тер Штегена. Втім захист каталонців витримав та здобув третю поспіль перемогу в групі.

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"Гірники" не провалились у дебютному матчі на чолі із Пушичем, хоча у першому таймі донеччани майже нічим не запам’ятались. Хай там як, а лише фортуна дозволила дозволила Шахтарю програти лише з мінімальною різницею.

За два тижні команди зійдуться у Гамбурзі, де Барса може забезпечити собі вихід у плей-офф. Натомість Порту має шанс відірватися від Шахтаря, якщо візьме очки ввечері проти Антверпена.

Відеоогляд матчу Барселона – Шахтар