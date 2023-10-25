Колишній тренер "гірників" Ігор Йовічевич, звільнення якого було шоком для українського уболівальника, поділився очікуваннями перед поєдинком Барселона – Шахтар. Хорватський спеціаліст, який тепер тренує саудівський Аль-Раєд, вкотре заговорив про війну у не чужій для нього країні.

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Йовічевич: Це велика сцена, щоб показати хороший футбол

Хорват нагадав світу, що війна в Україні проти Росії досі триває. Однак бойові дії неабияк згуртували українців, а футбол став символом опору – життя має продовжуватись, а футбол ніколи не вмирає. Саме так відбулось і в нашій країні. Чемпіонати повернулись, а з ним і віра у майбутнє мирне небо над головою кожного українця.

Йовічевич зауважив, що грати та тренуватись в умовах війни є неабиякою нервовою напругою. Тренер розповів, що це означає жити день у день із сиренами, вибухами та навіть життям у підвалах.

"Водночас ти маєш бути успішним у спорті, бо такий клуб, як Шахтар, змушує тебе. Я підкреслю: це велика заслуга, що ми змогли думати про те, як боротися із такими великими командами, як Реал Мадрид або Лейпциг (у розіграші ЛЧ-2022/2023 – 24 Канал), і одночасно фактично виживати", – розповів Йовічевич.

Поділився хорват своїми очікуваннями від зустрічі Барселона – Шахтар. На думку хорватського тренера, "гірникам" немає чого втрачати у грі проти іспанського гранда.

В основному складі Барселони на цей матч не вистачає восьми гравців, тож тут усе збалансовано. Шахтарю втрачати нічого: це велика сцена, щоб показати хороший футбол. Барса завжди залишається Барсою, й вони є фаворитами. Шахтар має зброю: драйв та енергію, бо вони знають, за кого грають, це видно. Це є додатковою мотивацією. В них багато талантів,

– заявив колишній коуч Шахтаря.

Нагадаємо, що Йовічевич очолював донеччан у сезоні-2022/2023 та привів "гірників" до чемпіонства УПЛ. Це наразі його єдиний великий трофей у тренерській кар’єрі. На чолі "кротів" Йові провів 40 поєдинків.

Із липня 2023-го є головним тренером Аль-Раєд (контракт до кінця червня 2024 року). Однак виступи команди хорватського наставника у поточному сезоні-2023/2024 є провальними – лише одна перемога в 11 матчах. При цьому лише 2 мирові та аж 8 поразок.

Зверніть увагу! Початок матчу Барселона – Шахтар 25 жовтня о 19:45. Це буде дебютна гра "гірників" під керівництвом нового головного тренера Маріно Пушича, який очолив команду лише 24 жовтня, а це за день до поєдинку ЛЧ.

До слова, перед очною зустріччю Барселона є лідеркою квартету, набравши максимальні 6 балів. "Кроти" після двох турів із 3 очками йдуть третіми.