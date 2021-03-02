Чи зуміє Барселона взяти реванш у Севільї та вийти у фінал Кубка Іспанії: прогноз

У середу, 3 березня, відбудеться матч-відповідь Кубка Іспанії між Барселоною та Севільєю. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Три матчі за три тижні

Це буде третій матч для цих команд за останні три тижні.

10 лютого вони зіграли на "Рамон Санчес Пісхуан" 10 лютого у першому півфінальному поєдинку Кубка Іспанії. Тоді перемогу здобула Севілья з рахунком 2:0.

27 лютого на цьому ж стадіоні команди зіграли в рамках чемпіонату. І цього разу перемогу святкувала Барселона з аналогічним рахунком.

І от 3 березня вони зіграють на "Камп Ноу" матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії. Матч розпочнеться о 22:00.

Турбулентність Барселони

Барселону продовжує "трясти" в цьому сезоні. Мало не щотижня команду "сколихує" новий скандал. Так і перед цим матчем. В понеділок, 1 березня, в офісі клубу відбулися обшуки, а колишнього президента Хосепа Бартомеу затримали. Мова йде про розслідування справи Barcagate. Журналісти встановили, що Бартомеу оплачував з казни клубу діяльність армії ботів в соцмережах, які писали негативні відгуки на його критиків. При цьому під удар потрапили навіть футболісти, серед яких Жерар Піке.

Єдиний трофей

Для обох команд перемога в Кубку Іспанії – чи не єдина можливість виграти хоч якийсь трофей в цьому сезоні. Адже у двох інших турнірах – чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів – справи йдуть не найкращим чином.

Барселона

Йде другою в чемпіонаті. Відставання від Атлетіко складає п'ять очок, і в "матрацників" матч в запасі.

"Блаугранас" майже вилетіли з Ліги чемпіонів після розгромною домашньої поразки від ПСЖ 1:4.

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Севілья

Четверті в ЛаЛізі. До Атлетіко – 10 очок.

Програли домашній матч дортмундській Боруссії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Прогноз Favbet

Барселона є фаворитом цього матчу, але не пари. Поразка в першому матчі поставила "синьо-гранатових" у доволі скрутне становище. Відтак у Севільї більше шансів стати фіналістом.

У букмекерській компанії Favbet шанс Барселони на перемогу оцінили коефіцієнтом 1,55. На те, що саме вони вийдуть у фінал – 3,50.

Натомість перемога Севільї – коефіцієнт 5,90. Зате на прохід – 1,34.

Барселоні будь-що треба забивати як мінімум двічі. Відтак слід очікувати, що команда всі сили кину в атаку. Тому варто звернути уваги на кількість голів в цьому матчі. Ставки на ТБ 2,5 приймають з коефіцієнтом 1,62.

Експерти найбільше надій покладають на гол Ліонеля Мессі – 1,6 на те, що він відзначиться в цьому матчі.