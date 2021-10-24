На 32-й хвилині Реал вийшов вперед завдяки голу Алаби.

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Захисник зумів перехопити м'яч біля своїх воріт перед штрафним в центрі. Після цього він одразу віддав пас на Вінісіуса, а сам побіг вперед. Вінісіус же зробив переведення на інший фланг на Родріго. У середині чужої половини поля Родріго помітив, що Алаба і надалі рухається вперед, і залишився майже сам на протилежному фланзі. Тож знову послідувало переведення.

Алаба отримав м'яч при вході в штрафну, після чого наважився на удар. Цілив він під дальню штангу, і тер Штеген не зумів дістатися до м'яча.

Для Алаби це перший гол за Реал після того, як він перейшов влітку 2021 року до команди.

Відео голу Алаби в матчі проти Барселони