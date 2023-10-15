Влітку 2024 року мадридський Реал з високою долею ймовірності замінить головного тренера. Карло Анчелотті має контракт до завершення цього сезону та не планує його продовжувати.

До теми Реал має намір призначити екстренера Шахтаря на місце Карло Анчелотті

Проблеми із законом

Одним із головних кандидатів йому на заміну називають Хабі Алонсо, який нині тренує німецький Баєр. Проте цьому призначенню можуть завадити проблеми іспанця із законом у себе на Батьківщині.

Алонсо звинувачують в ухиленні від сплати податків за часів виступів у Реалі. Повідомляється, що з 2010 по 2012 роки Хабі не задекларував 2 мільйона доларів доходів від іміджевих прав.

Їм іспанець начебто передав компанії, яка зареєстрована у Португалії. Перший суд Алонсо виграв, але прокуратура подала апеляцію і тепер справу тренера буде розглядати Верховний суд Іспанії.

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Історія успіху Хабі Алонсо

Нагадаємо, що за свою ігрову кар'єру Хабі Алонсо представляв Ейбар, Реал Сосьєдад, Ліверпуль, Реал та Баварію. На його рахунку дві перемоги в Лізі чемпіонів (з англійцями та мадридцями), чемпіонство в Іспанії та три – в Німеччині.

Зі збірною Іспанії, за яку він провів 114 матчів, Алонсо ставав чемпіоном світу та двічі чемпіоном Європи. У жовтні минулого року іспанець став тренером німецького Баєра і почав показувати гарні результати.

У сезоні 2022-2023 Хабі фінішував шостим, вивівши леверкузенців у Лігу Європи. А у звітній кампанії Баєр з Алонсо лідирують у Бундеслізі після семи турів, здобувши шість перемог та одну нічию.