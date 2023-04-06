Матч розпочався із декількох небезпечних моментів біля воріт Куртуа. Але вічно чогось бракувало футболістам Барселони в останній стадії атаки.

Детальніше про гру Бензема знищив Барселону: хет-трик француза вивів Реал у перший за 9 років фінал Кубка Іспанії

Тут без жодних несподіванок

Натомість стартовою точкою розгромної перемоги Реала дав гол Вінісіуса наприкінці першого тайму. По перерві мадридці ще швидко відзначились двома голами із різницею у вісім хвилин. Спершу Бензема подвоїв перевагу "вершкових" у рахунку, а вже згодом реалізував пенальті, оформивши хет-трик.

Другу 45-хвилинку сміливо можна назвати бенефісом французького нападника "Королівського клубу". В останній 10-хвилинці Карім оформив хет-трик та остаточно добив Барселону, яка у другому таймі була зовсім безпомічною.

Підопічні Анчелотті розгромили каталонського суперника на "Камп Ноу" 0:4. Реал пробився у фінал Кубка Короля, де склав компанію підступній Осасуні. Барселона ж може задовольнятися лише перемогою у першій зустрічі з Реалом 0:1, але не більше. Каталонці подивляться фінал по телевізору.

Статистичний портал SofaScore розподілив оцінки між гравцями.

Найгіршими футболістами матчу стали голкіпер тер Штеген та фланговий захисник Араухо, якого декілька разів красиво на фланзі накручував Вінісіус. В обох гравців Барселони по 6.1 бала. Найкращим у каталонській команді став Рафінья – 6.7.

У складі Реала найменшу оцінку серед тих, хто розпочав поєдинок зі старту, отримав Родріго – 6.9.

Найкращим футболістом матчу у складі обох колективів став автор хет-трику Бензема – 9.4. Тут обійшлось без несподіванок. Гру Віні оцінили трішки нижче – 9.1 бала.



Барселона – Реал: оцінки гравців/ Скриншот із SofaScore

Тепер на мадридців чекає Ла Ліга та Ліга чемпіонів, адже фінал Кубка Короля відбудеться аж 6 травня. До цього команда Анчелотті проведе аж 8 поєдинків. Сподіваємось, що український голкіпер Андрій Лунін підійме над головою черговий трофей із Реалом.

У найближчому матчі Реал зіграє вдома проти Вільярреала (8 квітня). Барселона ж поміряється силами з Жироною, за яку виступає українець Віктор Циганков (10 квітня).