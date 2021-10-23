Барселона – Реал: де дивитися онлайн матч Ла Ліги

23 жовтня 2021 , 21:06
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Джерело:

24 канал

Барселона та Реал 24 жовтня зустрінеться у 183-му в історії "класичному" дербі в рамках 10 туру Ла Ліги. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Топовий матч іспанської Ла Ліги, у якому зустрінеться Барселона та Реал, розпочнеться о 17:15 за київським часом.

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Барселона – Реал: де дивитися

Трансляція поєдинку Барселона – Реал в Україні буде доступна на платформі Megogo.

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

Перед матчем

  • Для обох команд це буде 183-й матч в рамках чемпіонату Іспанії. Перевагу зберігає Реал, в якого 75 перемог проти 72 перемог у Барселони. Ще 35 матчів закінчилися внічию. Реал виграв три останні матчі між командами.
  • У турнірній таблиці команди розділяє два очки. Реал з 17 балами посідає друге місце, а Барселона розмістилася на сьомій сходинці. Деякі їх конкуренти зіграли на один матч більше. Тож Реал у випадку перемоги зможе піднятися на перше місце. Якщо переможе Барселона, то вона стане другою, потіснивши звідти королівський клуб.
Автор: Юрій Семенюк