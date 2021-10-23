Барселона – Реал: де дивитися онлайн матч Ла Ліги
23 жовтня 2021 , 21:06Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Барселона та Реал 24 жовтня зустрінеться у 183-му в історії "класичному" дербі в рамках 10 туру Ла Ліги. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.
Топовий матч іспанської Ла Ліги, у якому зустрінеться Барселона та Реал, розпочнеться о 17:15 за київським часом.
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Барселона – Реал: де дивитися
Трансляція поєдинку Барселона – Реал в Україні буде доступна на платформі Megogo.
Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".
Перед матчем
- Для обох команд це буде 183-й матч в рамках чемпіонату Іспанії. Перевагу зберігає Реал, в якого 75 перемог проти 72 перемог у Барселони. Ще 35 матчів закінчилися внічию. Реал виграв три останні матчі між командами.
- У турнірній таблиці команди розділяє два очки. Реал з 17 балами посідає друге місце, а Барселона розмістилася на сьомій сходинці. Деякі їх конкуренти зіграли на один матч більше. Тож Реал у випадку перемоги зможе піднятися на перше місце. Якщо переможе Барселона, то вона стане другою, потіснивши звідти королівський клуб.