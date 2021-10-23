Топовий матч іспанської Ла Ліги, у якому зустрінеться Барселона та Реал, розпочнеться о 17:15 за київським часом.

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Барселона – Реал: де дивитися

Трансляція поєдинку Барселона – Реал в Україні буде доступна на платформі Megogo.

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

Перед матчем