Топовый матч испанской Ла Лиги, в котором встретится Барселона и Реал, начнется в 17:15 по киевскому времени.

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Барселона – Реал: где смотреть

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Перед матчем