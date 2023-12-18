Впав в око легендарному Хаві: Циганков може змінити чемпіона Іспанії у Барселоні

Іспанська Жирона зробила вірний крок, коли оформила трансфер двох лідерів збірної України – Віктора Циганкова та Артема Довбика. Обидва майже зі старту вистрілили у Ла Лізі.

Віктор Циганков перебрався із Динамо у Жирону взимку 2023-го, а через шість місяців це зробив його земляк Артем Довбик. Українська зв'язка вже не в одному матчі рятувала для "червоно-білих" очки та отримувала відзнаку від уболівальників та європейської преси.

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Інтерес "блаугранас" не згасає

Така гра привернула увагу до українців зі сторони європейських клубів та навіть прямих суперників самої Жирони. Знову в іспанській пресі повідомляють про інтерес Барселони до Циганкова. Також йому приписували зацікавленість із мюнхенської Баварії.

Іспанський гранд хоче знайти заміну на позицію Рафіньї, який переконав своєю грою керівництво клубу. Бразилець може покинути Барселону вже влітку наступного року.

Натомість Циганкова розглядають, як заміну бразильському вінгеру. Раніше була інформація, що Віктор пригледівся самому головному тренеру "блаугранас" Хаві, який оцінив талант та футбольні вміння українця.

За даними Transfermarkt , вартість Циганкова оцінюють у 22 мільйони євро.

Відзначимо, що Жирона та Барселона є прямими конкурентами за чемпіонство Ла Ліги у цьому сезоні-2023/2024. Клуб українців йде на другому місці після 16-ти турів, набравши вже 41 бал. У команди Хаві в активі 35 очок та третя позиція. Відставання "блаугранас" може збільшитись після матчу, який відбудеться 18 грудня, коли Жирона прийме Алавес.

Іспанська кар'єра Віктора Циганкова