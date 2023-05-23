Барселона надала пояснення скандальним словам гравців, що дякували фанатам з Росії: деталі заяви

Алехандро Бальде та Серджі Роберто вляпали каталонський клуб у резонансну ситуацію, яка зачепила громадян України. "Блаугранас" випустили звернення до українських вболівальників.

Кілька тижнів тому Барселона оформила дострокове чемпіонство у Ла Лізі. Команда Хаві після цього потрапила у скандал через подяку громадянам Росії за підтримку.

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На відео гравці каталонців Алехандро Бальде та Серджі Роберто звертаються до фанатів з країни-терористки та заявляють, що очікують на зустріч з ними. Це вкрай обурило українську спільноту.

Численний фан-рух Барселони в Україні звернувся до клубу з вимогою пояснень таких заяв на фоні війни та окупації України. Врешті решт "блаугранас" випустили офіційну заяву у відповідь на запит від українських ЗМІ.

Ми хочемо підкреслити нашу прихильність до мирного вирішення конфлікту та віру у цінність спорту, як інструменту для зближення народів. Ми ще раз висловлюємо свою підтримку українському народу та глибоко шкодуємо, що це звернення образило наших вболівальників в Україні. Президент Жоан Лапорта під час своєї промови у березні 2022 року висловив їм свою підтримку на тлі війни, яку назвав "невиправданою". Він згадав усіх українських спортсменів і спортсменок, які були частиною клубу. Крім того, він запропонував допомогу від Барселони всім українцям, які прибувають до Каталонії в пошуках притулку. Послання президента клубу залишається актуальним і зараз, оскільки ми не забули наших вболівальників в Україні. Ми не тільки пропонуємо їм нашу цілковиту підтримку, а й сподіваємося, що незабаром вони зможуть жити в мирі на своїй Батьківщині,

– йдеться у заяві.

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