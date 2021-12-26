1170 євро за футболку Мессі з автографом

На сайті Барселони в онлайн-магазині можна купити не лише традиційну форму команди, ціна на футболку де стартує від 89 євро. Але й отримати ексклюзивний товар.

Серед таких – футболка Ліонеля Мессі з автографом у рамці. Це футболка сезону 2020/2021, і обійдеться вона в 1170 євро. При цьому що Мессі вже не є гравцем Барселони – влітку 2021 року він перейшов у французький ПСЖ.

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Можна обрати й інший "артефакт" з автографом Мессі – капітанську пов'язку. Її ціна – 643,5 євро.

Або ж можна обрати футболку зразка 1998 року з автографом Хаві. Вона обійдеться значно дешевше – в 600 євро. Хаві в цьому році якраз дебютував за головну команду "блаугранас". А зараз він є головним тренером команди.

600 євро коштує і футболка сезону 2021/2022 з автографом Ансу Фаті. На ній вже 10-й номер, який він отримав після того, як Мессі покинув команду.

Найдорожче коштує футболка сезону 2013/2014. На ній свої автографи залишили Мессі, Хаві та Іньєста, який зараз виступає за японський Віссел Кобе. Вона коштує 2950 євро.



Товари в магазині Барселони з автографами колишніх гравців / скріншот