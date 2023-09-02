Потужне підсилення складу: Барселона на фініші трансферного вікна підписала двох португальців

В усіх провідних футбольних чемпіонатах 1 вересня закінчилося літнє трансферне вікно-2023. Це був останній день, коли клуби мали змогу підсилитися та позбутися гравців, на яких не розраховують до настання зимового трансферного вікна.

Одним із клубів, хто найпотужніше провів останній день на трансферному ринку стала Барселона. Чинний чемпіон Іспанії зробив 2 статусних підписання, які мають підсилити позицію крайнього захисника та урізноманітнити атакуючу ланку команди

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Португальський дует гратиме на правах оренди

Попри фінансові проблеми у клубі, команда Хаві отримала дві нові бойові одиниці, які на папері виглядають дуже перспективно. Мова йде про крайнього захисника Манчестер Сіті Жоао Канселу та його партнера по збірній Португалії – форварда Атлетіко Жоао Фелікса.

Обидва футболісти гратимуть за каталонців на правах оренди, яка триватиме до кінця сезону-2023/2024.

Зазначимо, що другу половину минулого сезону Канселу провів в оренді в Баварії, у складі якої став чемпіоном Німеччини та провів 21 матч в усіх турнірах, відзначившись одним голом та шістьма асистами. 23-річний Фелікс попередній сезон також провів в оренді. Він грав разом із Мудриком в англійському Челсі, за який зіграв 20 матчів та забив чотири голи.