Можна буде придбати нового футболіста: Барселона отримає компенсацію за травму Гаві

Півзахисник збірної Іспанії Гаві отримав важку травму в матчі відбору Євро-2024 проти Грузії. Гравець Барселони вибув до кінця сезону.

Збірна Іспанії перемогла Грузію (3:1) в матчі кваліфікації Євро-2024. У стартовому складі іспанців вийшов 19-річний гравець Барселони Гаві, який не зміг завершити поєдинок.

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Солідна компенсація від ФІФА

На початку зустрічі володар премії Golden Boy 2022 отримав травму хрестоподібних зв'язок коліна та вимушений був залишити поле. Лікарі прогнозують, що Гаві пропустить від 6 до 8 місяців. Це означає, що іспанець не поїде на Євро-2024, куди потрапила команда Луїса де ла Фуенте.

Оскільки футболіст травмувався під час матчу за збірну, то його клуб отримає компенсацію від ФІФА. Програма захисту гравців передбачає виплату грошей, якщо гравець не відновився протягом 28 днів.

У такому випадку ФІФА виплачує 20 тисяч 548 євро за кожен день лікарняного. У випадку з Гаві Барселона може розраховувати на суму від 3,75 мільйона до 5 мільйонів. За ці кошти цілком можна придбати кваліфікованого виконавця.

Гаві в збірній Іспанії