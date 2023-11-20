Сборная Испании обыграла Грузию (3:1) в матче квалификации Евро-2024. В стартовом составе испанцев вышел 19-летний игрок Барселоны Гави, не сумевший завершить поединок.

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Солидная компенсация от ФИФА

В начале встречи обладатель премии Golden Boy 2022 получил травму крестообразных связок колена и вынужден был покинуть поле. Врачи прогнозируют, что Гави пропустит от 6 до 8 месяцев. Это значит, что испанец не поедет на Евро-2024, куда попала команда Луиса де ла Фуэнте.

Поскольку футболист травмировался во время матча за сборную, его клуб получит компенсацию от ФИФА. Программа защиты игроков предусматривает выплату денег, если игрок не возобновился в течение 28 дней.

В таком случае ФИФА выплачивает 20 тысяч 548 евро за каждый день больничного. В случае с Гави Барселона может рассчитывать на сумму от 3,75 до 5 миллионов. За эти средства вполне можно приобрести квалифицированного исполнителя.

Гави в сборной Испании