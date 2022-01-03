Барселона обіграла Мальорку та наблизилася до Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу

Каталонська Барселона здобула тільки восьму перемогу в іспанській Ла Лізі сезону-2021/2022. У 19-у турі "синьо-гранатові" на виїзді обіграли Мальорку.

Мальорка – Барселона 0:1

Гол: Л. де Йонг, 44

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У першому таймі Барселона могла забивати мінімум тричі. У всіх випадках на ударній позиції був Люк Де Йонг. Спершу він поцілив у стійку, після чого ефектним ударом через себе – у поперечину.

Під завісу першого тайму Де Йонг таки вивів Барселону вперед, відзначився голом після удару головою.

Каталонці могли збільшувати перевагу, але й ризикували втратити перемогу. Вбивчий момент не зміг реалізувати Санчес. Тер Штеген проявив неймовірну реакцію.

Завдяки перемозі Барселоні підійнялася на 5-е місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Від топ-4, що є зоною Ліги чемпіонів, Барселону відділяє всього одне очко. Мальорка посідає 15-у сходинку.

Мальорка – Барселона відеоогляд