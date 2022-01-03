Барселона обіграла Мальорку та наблизилася до Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу
Джерело:24 канал
Каталонська Барселона здобула тільки восьму перемогу в іспанській Ла Лізі сезону-2021/2022. У 19-у турі "синьо-гранатові" на виїзді обіграли Мальорку.
Мальорка – Барселона 0:1
Гол: Л. де Йонг, 44
Дивіться також Челсі завдяки шаленому камбеку розписав бойову нічию з Ліверпулем
У першому таймі Барселона могла забивати мінімум тричі. У всіх випадках на ударній позиції був Люк Де Йонг. Спершу він поцілив у стійку, після чого ефектним ударом через себе – у поперечину.
Під завісу першого тайму Де Йонг таки вивів Барселону вперед, відзначився голом після удару головою.
Каталонці могли збільшувати перевагу, але й ризикували втратити перемогу. Вбивчий момент не зміг реалізувати Санчес. Тер Штеген проявив неймовірну реакцію.
Завдяки перемозі Барселоні підійнялася на 5-е місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Від топ-4, що є зоною Ліги чемпіонів, Барселону відділяє всього одне очко. Мальорка посідає 15-у сходинку.
Мальорка – Барселона відеоогляд