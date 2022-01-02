Челсі – Ліверпуль 2:2

Голи: Ковачич, 42, Пулішич, 45+1 – Мане, 9, Салах, 26

Перший гострий момент у грі створили господарі. Пулішич опинився віч-на-віч з голкіпером Ліверпуля, але переможцем із цієї дуелі вийшов воротар.

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Майже одразу після цього гості відповіли моментом, але цього разу результативним. Захисник Челсі помилився м'яч отримав Мане та з близької відстані перевів його у сітку воріт "аристократів" – 0:1.

17 хвилин знадобилось "мерсісайдцям", щоб збільшити перевагу у рахунку. Александер-Арнольд найкраще зіграв після "пожежі" у штрафному суперника, віддав на Салаха, якому нічого не залишалось, як подвоїти перевагу Ліверпуля на табло – 0:2.

Однак ще до перерви лондонці не лише відквитали один гол, а відігрались у рахунку до 2:2. Обидва м'ячі були забиті під завісу першого тайму.

Камбек господарів

Спершу Ковачич забив красивий гол у дев'ятку воріт. М'яч на шляху зрикошетив від стійки, що додало ще більшої видовищності взяттю воріт – 1:2.

А вже у компенсований час до першої 45-хвилинки Пулішич зрівняв рахунок. Футболіст після передачі Канте холоднокровного відправив м'яч у дев'ятку володінь Келлехера – 2:2.

Ще до перерви ще одну нагоду змарнували господарі. Але удар Маунта був поруч зі стійкою.

Тайм нереалізованих моментів

Супермоменти мали команди у другому таймі. Жота виборов м'яч у центральному колі, віддав на Салаха. Мохамед протягнув м'яч ближче до штрафного суперника та пробив. Менді, який дещо вийшов з лінії воріт, в ефектному стрибку парирував постріл.

Відповідь Челсі була не менш гострою. М'яч після прострілу з флангу долетів у ноги Пулішича, який впритул розстрілював ворота команди Юргена Клоппа.

Вже у наступній атаці Мане двічі обігрався з партнерами по команді. Але переграти Менді знову не вдалось.