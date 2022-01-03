Мальорка – Барселона 0:1

Гол: Л. де Йонг, 44

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В первом тайме Барселона могла забивать минимум трижды. Во всех случаях на ударной позиции был Люк де Йонг. Сначала он попал в штангу, после чего эффектным ударом через себя в перекладину.

Под занавес первого тайма Де Йонг все-таки вывел Барселону вперед, отметился голом после удара головой.

Каталонцы могли увеличивать преимущество, но и рисковали упустить победу. Убийственный момент не смог реализовать Санчес. Тер Штеген проявил невероятную реакцию.

Благодаря победе Барселоне взобралась на 5-е место в турнирной таблице Ла Лиги. От топ-4, являющегося зоной Лиги чемпионов, Барселону отделяет всего одно очко. Мальорка занимает 15-ю строчку.

Мальорка – Барселона видеообзор