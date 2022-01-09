Барселона у меншості втратила перемогу над Гранадою, не зумівши піднятись у топ-3: відео голів

Відбулися матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії з футболу. Барселона на виїзді несподівано не змогла здолати Гранаду.

Гранада – Барселона 1:1

Голи: Пуертас, 89 – Люк де Йонг, 57

Вилучення: Гаві, 79 (Барселона)

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Уже на 10-й хвилині Люк де Йонг відправив м'яч у сітку воріт команди Роберта Морено, однак цей гол було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) через офсайд.

Однак у другому таймі 31-річний нідерландський нападник все ж досягнув свого. На 57-й хвилині Люку асистував найтитулованіший футболіст планети Дані Алвес. Для 38-річного бразильця це був вже другий офіційний матч після повернення до Барселони.

Кінцівку протистоння з Гранадою каталонці провели в меншості. На 80-й хвилині Гаві отримав другу жовту картку та дочасно вирушив до роздягальні.

Удесятьох підопічні Хаві Ернандеса не змогли втримати переможний рахунок. На 89-й хвилині приніс Антоніо Пуертас господарям нічию.

Барселона упустила можливість увійти до трійки лідерів. "Каталонці" ділять з Атлетіко п'ятий рядок у турнірній таблиці. Але "матрацники" мають матч у запасі.

Гранада – Барселона відеоогляд