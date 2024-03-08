Барселона насилу здолала середняка Ла Ліги та обійшла Жирону в турнірній таблиці: відео голу

Каталонська Барселона не полишає надій наздогнати Реал та стати чемпіоном. Вирішальний гол у ворота Мальорки поклав 16-річний Ламін Ямал.

Барселона – Мальорка 1:0

Гол: Ямал, 73.

В чемпіонаті Іспанії 2023-2024 стартував 28 тур Ла Ліги. У першій грі вікенду чинний чемпіон Барселона приймала середняка таблиці Мальорку, пише 24 канал.

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Минулого туру команда з Балеарських островів несподівано переграла Жирону, яка веде з Барселоною боротьбу за друге місце. Крім того, каталонці не залишають надій нав'язати Реалу боротьбу за чемпіонство.

Для цього підопічним Хаві потрібно було обов'язково бити гостей з острова. Барсі це все ж вдалося зробити, хоча Мальорка дала бій фавориту і трималась більше години.

Пропустити гості могли ще в середині першого тайму, коли привезли собі пенальті. Проте Райкович парирував удар від Гюндогана. Барса продовжувала тиснути і змогла нарешті відкрити рахунок аж на 73 хвилині.

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Красивий обвідний удар вдався Ямалу, який метрів з 13-ти поклав м'яч у дальню "дев'ятку". У підсумку цей гол став переможним, Барселона обійшла Жирону та вийшла на друге місце. Відстань від Реала складає п'ять балів, але у мадридців є гра в запасі.

Відеоогляд голу Ламіна Ямала