Барселона зі "злим генієм" Левандовським "вкрала" в Інтера перемогу у Лізі чемпіонів: відеоогляд

Барселона 12 жовтня приймала на "Камп Ноу" Інтер у центральному матчі 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів-2022/2023. Команди видали результативну мирову.

Барселона – Інтер 3:3

Голи: Дембеле, 40, Левандовський, 82, 90+2 – Барелла, 50, Мартінес, 63, Госенс, 89

Перший гострий мом ент був біля воріт Барселони. Джеко впритул розстріляв володіння тер Штегена. Лише поперечина врятувала команду Хаві від пропущеного голу, повідомляє 24 канал.

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Першого голу довелось чекати аж довгі 40 хвилин. Рафінья дограв епізод до кінця, наздогнавши м'яч біля кутового прапорця. 24-річний вінгер зробив паузу, віддав на Роберто. Серхіо сильно прострілив вздовж воріт Інтера, адресатом такої передачі став Дембеле, який відкрив рахунок у зустрічі 1:0.

Команди з мінімальною перевагою Барселони у рахунку пішли на перерву.

Результативна 45-хвилинка

Майже одразу після відпочинку "нерадзуррі" зробили на табло дві цифри "1". Барелла отримав класно передачу від Бастоні та впритул розстріляв ворота тер Штегена – 1:1.

Вже через декілька хвилин все перевернулось із ніг на голову. На 63-й хвилині Мартінес класно обробив грудьми закидання від Чалханоглу, скористався помилкою захисника каталонців та вивів свою команду уперед – 1:2. Інтер вперше у матчі повів у рахунку.

На екваторі другого тайму Левандовський зрівняв рахунок після відскоку м'яча у штрафному Інтера. Але ж ні, суддя зафіксував офсайд та скасував взяття воріт.

На 82-й хвилині Роберт таки забив. Перший удар головою від Левандовського був заблокований футболістами "нерадзуррі", а вже з другим пострілом польського нападника гості не впорались. Форвард легко пробив у кут воріт Онана, який навіть не встиг зреагувати на удар – 2:2.

На передостанній хвилині матчу італійський клуб вдруге за зустріч повів на табло 2:3. Мартінес красивою передачею знайшов Госенса, якому нічого не залишалось, як забивати.

Здавалось, що Інтер вже свого не відпустить. Але "злий геній" Левандовський гадав інакше. Роберт найкраще зіграв головою на другому поверсі після верхової передачі від Гарсії та оформив дубль – 3:3.

Барселона вирвала нічию в Інтера 3:3.

Інтер із 7 очками йде другим у групі "С". Натомість Барселона поступається італійському супернику 3 балами.

Одноосібним лідером є мюнхенська Баварія (12 пунктів). Аутсайдером групи є прогнозовано Вікторія Пльзень – жодного балу.

Барселона – Інтер: відеоогляд матчу