Генеральне прибирання: Челсі обміняє конкурента Мудрика на півзахисника Барселони
Джерело:Sport.es
Челсі розпочинаю чистку у середині свого колективу. Та от кількість гравців у лондонскому клубі може і не зменшитись.
"Аристократи" готові відпустити Хакіма Зієша у Барселону. Також лондонський клуб націлений отримати Франка Кесс'є в обмін на марокканського вінгера.
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Челсі бажає залишитись без втрат
Зієш не входив у плани Челсі. Барселона шукає рівноцінну заміну Мемфісу Депаю, який нещодавно перейшов у Атлетіко Мадрид. Каталонський клуб вважає, що марокканський вінгер саме той, хто їм потрібен, хоча вбачають проблему в нестабільності футболіста. Зієш ще минулої зими входив у плани "синьо-гранатових", але тоді Барселона підписала Феррана Торреса та Адаму Траоре.
Челсі у свою чергу готовий продати Зієша іспанській команді, хоча наполягають на обміні марокканця на Франка Кесс'є. Такий розвиток подій не входить у плани Барселони, оскільки каталонці бажають зберегти півзахисника у команді. Іспанський клуб націлений на купівлю Зієша. Для самого ж Кесс'є також залишається пріоритетним залишитись у Барселоні.
Хакім Зієш у лондонському клубі
- Марокканець перейшов у стан Челсі з Аяксу у 2020 році. Вінгер обійшовся "аристократам" у 40 мільйонів євро.
- У складі столичного клубу Зієш вигравав Лігу Чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.
- Марокканець провів за Челсі 51 матч, у яких зміг відзначитись 6 разів. У поточному сезоні Зієш зіграв у 14 поєдинках та зміг віддати тільки одну гольову передачу.
- Трансфермаркт оцінює гравця в 20 мільйонів євро.