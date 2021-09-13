Перший тур нового сезону Ліги чемпіонів подарував протистояння грандів європейського футболу Барселона – Баварія. Команди зустрінуться вже 14 вересня і цей матч можна буде переглянути в Україні.

Барселона – Баварія: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Барселона прийме Баварію на "Камп Ноу" у рамках 1 туру групи E. Поєдинок у столиці Каталонії розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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У 2021 році канали "Футбол 1/2/3" повністю втратили права на трансляцію матчів єврокубків. Тому Ліга чемпіонів протягом найближчих сезонів не буде на цих каналах.

Відтепер поєдинки Ліги чемпіонів будуть транслюватися тільки на платформі Megogo. Трансляція поєдинку Барселона – Баварія відбудеться на каналі Megogo "Футбол 2".

Щоб переглянути гру Барселона – Баварія потрібно придбати підписку "Максимальна" або "Спорт". Вартість підписки "Спорт" складає 199 гривень на місяць, а "Максимальної" – 299 гривень на місяць.