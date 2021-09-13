Барселона – Бавария: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Барселона примет Баварию на "Камп Ноу" в рамках 1 тура группы E. Поединок в столице Каталонии начнется в 22:00 по киевскому времени.

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В 2021 году каналы "Футбол 1/2/3" полностью потеряли права на трансляцию матчей еврокубков. Поэтому Лигу чемпионов в течение ближайших сезонов не будут показывать на этих каналах.

Отныне поединки Лиги чемпионов будут транслироваться только на платформе Megogo. Трансляция поединка Барселона – Бавария состоится на канале Megogo "Футбол 2".

Чтобы посмотреть игру Барселона – Бавария нужно приобрести подписку "Максимальная" или "Спорт". Стоимость подписки "Спорт" составляет 199 гривен в месяц, а "Максимальной" – 299 гривен в месяц.