Боруссія М – Баварія 1:1

Голи: Плеа, 10 – Левандовський, 42

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Команди розійшлися результативною та видовищною нічиєю. Перші 10 хвилин поєдинку залишилися за "жеребцями", які створили декілька гострих моментів.

Мануеля Ноєра на 10 хвилині засмутив Плеа. Боруссія скористалася невдалим пасом Девіса і провела стрімку контратаку.

Після цього Баварія перехопила ініціативу. Два стовідсоткові моменти змарнував Левандовський. Польський нападник таки відзначився після стандарту на 42 хвилині.

У другому таймі Баварія тривалий час домінувала. Свої моменти змарнували Девіс і Левандовський. У першу чергу фанатам Боруссії слід дякувати голкіперу Яну Зоммеру, який творив дива у рамці воріт.

Останній відтинок гри залишився за господарями. Боруссія провела декілька гострих атак і навіть претендувала на 2 пенальті.

Зауважимо, що на чолі Баварії у Бундеслізі дебютував Юліан Нагельсман. Натомість у "жеребців" дебютував Аді Хюттер.

Боруссія М – Баварія відеоогляд (відео доступне за посиланням)