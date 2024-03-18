Жирона залишилась позаду: Барселона знищила Атлетіко та продовжила гонку за Реалом – відеоогляд

Атлетіко не зміг протистояти Барселоні на рівних та програв із розгромним рахунком. Команда Дієго Сімеоне ризикує не потрапити в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Атлетіко – Барселона 0:3

Голи: Феліш, 38, Левандовський, 47, Лопес, 65.

В чемпіонаті Іспанії підійшов до завершення 29 тур Ла Ліги. Останнім був відіграний центральний матч вікенду, в якому чинний чемпіон Барселона відправилась в гості до Атлетіко, пише 24 канал.

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Барселону не зупинити

Команда Хаві все ще мріє нав'язати боротьбу Реалу за золото, тому для цього їй треба було кров з носу перемагати Атлетіко. "Матрацники" ж ведуть із Атлетіком боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів.

Тобто підопічним Сімеоне теж треба було перемагати, адже клуб із Більбао свій матч туру виграв. Господарі часто били по воротах тер Штегена, але точність явно їх підводила. Натомість Барселона зробила ставку на ефективність і дуже вдало використала свої моменти.

Перед перервою рахунок відкрив Жоау Феліш. Португалець відгукнувся на пас Левандовського та вразив ворота свого колишнього клубу. Це неабияк завело Хаві, який почав багато спілкуватися з арбітром і у підсумку отримав червону картку.

Проте це не завадило Барселоні й далі добивати Атлетіко. На початку другого тайму відзначився вже сам Левандовський. Форвард скористався пасом Рафінья та з розвороту від стійки відправив м'яч у ворота Облака.

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Боротьба з Реалом попереду

Довершив побиття мадридців Фермін Лопес і тут не обійшлося без участі Левандовського. Саме після навісу від поляка 20-річний нападник Барси довів рахунок до розгромного. Атлетіко вже майже не мав шансів відіграти бодай один гол.

Ця перемога дозволила Барселоні обійти Жирону у турнірній таблиці та вийти на другу сходинку. Відстань від мадридського Реала становить ті ж вісім очок. А ось Атлетіко випав із зони Ліги чемпіонів і тепер відстає від Атлетіка на один бал.