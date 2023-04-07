Російська тенісистка наїхала на першу ракетку Чехії через підтримку бану росіян на Олімпіаді

Свєтлана Кузнєцова обурилась через підтримку України від найкращої чеської тенісистки. Вона вважає, що "спорт поза політикою" і вона не може засудити геноцид українців, бо не розбирається у політиці.

Попри продовження війни в України спортсменів з Росії починають повертати у міжнародні змагання. Виступати вони повинні під нейтральним прапором та в разі непідтримки агресії РФ.

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Минулого року організатори Вімблдону заборонили участь тенісистам з Росії та Білорусі, через що ATP та WTA наклали на них санкції. Турнір позбавили рейтингових очок та оштрафували фінансово.

Квітова підтримала українців

Цього ж року турнір Grand Slam допустить росіян і білорусів за умов нейтрального статусу. Це рішення розчарувало не тільки українських спортсменів. Найкраща чеська тенісистка Петра Квітова (№10 WTA) не зрозуміла, чому спортсменів з терористичних країн вирішили пустити на Вімблдон.

Насамперед я завжди говорила, що я проти війни. Звичайно, я більше хвилююся за українців та українських гравців. Я розумію, що Вімблдону було важко минулого року через те, що у них забрали очки після рішення про бан. І я взагалі думаю, що росіяни та білоруси не повинні бути допущені, як на мене. Іна Олімпіаду також. Просто я більше схиляюся на бік українців,

– зазначила Квітова.

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Не дивно, що на болотах це викликало хвилю обурення на адресу Петри. Наприклад, одна з найкращих тенісисток РФ Свєтлана Кузнєцова написала цілий блог на одному з місцевих псевдоЗМІ, відповівши на цитату Квітової.

Мене дуже здивував такий вислів, бо це можна розглядати під різними ракурсами та кутами. Якщо говорити про Олімпіаду, то навіть Томас Бах говорив, що спорт має залишатися поза політикою. Зрозуміло, що все змішалося і спортсмени зараз відповідають за політичні дії. Але російські спортсмени просто намагаються триматися поза цим, просто грати та робити свою роботу. Рибакіна теж із Росії, просто змінила паспорт. Але вона може грати. Хоча суть не змінюється, вона також росіянка.

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Ми точно ніякого впливу не маємо. Зараз усі просто намагаються робити свою справу – грати, вигравати та показувати найкращий теніс. Тому це якийсь неоднозначний вислів. Я Петру знаю з юних років, ми жили одним життям, десять років ділили одні роздягальні у турі. І мене здивувала така заява незрозуміло з чого. Я розумію, якби політики грали. Але ATP та WTA намагаються тримати спорт поза політикою. Вімблдон чогось вжив торішніх заходів, їх у результаті оштрафували, показавши таким чином, що це неправильно. А Петра ні з того ні з сього говорить таке.

І якщо так говорити, то давайте про всі бойові дії, які відбуваються практично всю сучасну епоху і в різних країнах. Тенісисти лише грають у теніс. Вони на політиці навіть не розуміються – я не знаюся, хлопці не знаються. Навіщо їх приплітати? Я вважаю, що Вімблдон минулого року припустився помилки, прийняв помилкове рішення. Турнір за це покарали і це залишилося в минулому. Зрозуміло, що чехи досить налаштовані проти російських людей. Мабуть, як і в усьому світі зараз йде пропаганда, русофобія. Але я вважаю, що спортсмени не повинні бути причетними до цього. Вони мають грати у теніс,

– написала Кузнєцова.

Мабуть, Свєтлана так і не зрозуміла. що достатньо розкритикувати геноцид українців. Тоді б її та інших росіян почали сприймати в цивілізованому світі за адекватних людей.

Якщо для Кузнєцової треба розбиратися в політиці, щоб засудити масові вбивства цивільного населення, це багато говорить по цю людину. Втім поки росіяни мають таке сильне лобі у міжнародному спорту, вони можуть собі дозволяти сидіти на двох стільцях та миритися зі своєю совістю.

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До слова, Кузнєцова з червня минулого року не зіграла жодного матчу. Спортсменка заявляла, що поставила кар'єру на паузу і може повернутися, якщо набере форму.

Окрім Квітової, українських тенісисток підтримала і перша ракетка світу Іга Швьонтек. Польська спортсменка вважає, що росіяни мали одразу засудити війну проти України, оскількі їх держава-терористка використовує спорт в якості пропаганди.