Британець здобув перемогу лише роздільним рішенням суддів, при цьому одного разу побувавши в нокдауні. Досі більшість фанатів боксу вважає, що це було справжнє пограбування від рефері.

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Ф'юрі в бою проти Нганну думав про Усика

Той бій відбувався після підписання контракту Тайсоном Ф'юрі на супербитву за статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Олександра Усика. Він мав відбутися 23 грудня, але через складний перебіг поєдинку зі Френсісом Нганну був перенесений на 17 лютого.

Боксер надважкої ваги Мартін Баколе пригадав, як епатажний британець готувався до бою з камерунським бійцем. На його думку, Ф'юрі не зміг викинути з голови Усика й саме тому не виглядав переконливо.

Якщо чесно, я був у таборі Тайсона Ф’юрі. Якщо ви подивитеся моє інтерв’ю під час тієї події, коли люди запитували мене, то я мав на увазі, що я не здивуюся, якщо Нганну зіб’є з ніг Ф’юрі, тому що, чесно кажучи, Тайсон не був на 100 відсотків зосереджений на спортзалі. Я вважаю, підписаний з Усиком контракт вплинув на його думки щодо бою з Нганну.

Я ніколи не бачив, щоб Тайсон так тренувався. Він проводив чотири-шість раундів спарингів у тренажерному залі… Можливо, він дивиться це та знає, що не був на 100 відсотків зосереджений. Це був не той Тайсон Ф’юрі, якого я знаю, коли він готувався до Кличка, Чісори та Ділліана Вайта. Це було інакше", – сказав Баколе.

Нагадаємо, що Френсіс Нганну нещодавно підписав контракт на другий свій бій у професійній кар'єрі боксера. Він вийде у ринг з Ентоні Джошуа, офіційна дата битви поки не оголошена, але орієнтовно має відбутися на початку весни.