Йовічевіч: Мій контракт з Дніпром-1 ще діє

За словами наставника, він активно слідкує за останніми подіями в Україні. Він підтримує зв'язок з гравцями та керівництвом клубу.

До теми Дніпро-1 повішав захмарний цінник на Довбика: Динамо навіть не мріє про трансфер нападника

"Я трохи стабілізувався після того першого шоку і страху. Стежу за тим, що відбувається в Україні, постійно на зв’язку з людьми, які там, зі своїми гравцями та керівниками клубів. Я вірю, як і всі, що це божевілля скоро закінчиться, що принаймні буде перемир’я, щоб життя, а разом з ним і футбол, почало повертатися до нормального стану", – зазначив наставник.

Він розповів, що допомагає українським біженцям за кордоном.

Допомагаю чим можу, декому влаштував житло. Щодня слухаю жахливі історії про трагічні долі. З цієї нагоди я хотів би ще раз подякувати всім, хто допомагав і допомагає Україні,

– наголосив Йовічевіч.

Тренер Дніпра-1 зазначив, що його контракт й досі діє з клубом. За цей час йому надійшло багато пропозицій, проте він всім відмовляє.

"Мій контракт з Дніпром-1 ще діє, і я бачу себе тренером цього клубу і в майбутньому. З того часу, як все почалося, я отримав багато пропозицій, мені постійно хтось дзвонить, але я всім відмовив, і далі відмовлятиму. Я не можу просто так піти, це було б несправедливо до тих людей, до клубу, до всього, що переживають українці, я не така людина.

Мої думки та серце з ними, я вірю, що скоро ми знову будемо разом, гратимемо у футбол і продовжимо там, де зупинилися. Я поки не думаю про те, щоб покинути клуб. Звісно, ​​якщо все це, не дай боже, триватиме, то подивлюся, що буде, але зараз я безперечно тренер Дніпра-1 і хочу залишитися", – додав хорватський фахівець.

Деталі. Через війну немає можливості відновити сезон. Тому клуби закінчать сезон на тих місцях, які посіли за підсумками першої частини сезону. Дніпро-1 посідає третю сходинку турнірної таблиці.