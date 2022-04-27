Йовичевич: Мой контракт с Днепром-1 еще действует

По словам наставника, он активно следит за последними событиями в Украине. Он поддерживает связь с игроками и руководством клуба.

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"Я немного стабилизировался после того первого шока и страха. Слежу за происходящим в Украине постоянно на связи с людьми, которые там, со своими игроками и руководителями клубов. Я верю, как и все, что это безумие скоро закончится, что, по крайней мере, будет перемирие, чтобы жизнь, а вместе с ней и футбол, начала возвращаться в нормальное состояние", – отметил наставник.

Он рассказал, что помогает украинским беженцам за границей.

Помогаю чем могу, некоторым устроил жилье. Каждый день слушаю ужасные истории о трагических судьбах. По этому случаю я хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто помогал и помогает Украине,

– подчеркнул Йовичевич.

Тренер Днепра-1 отметил, что его контракт до сих пор действует с клубом. За это время ему поступило много предложений, но он всем отказывает.

"Мой контракт с Днепром-1 еще действует, и я вижу себя тренером этого клуба и в будущем. С тех пор как все началось, я получил много предложений, мне постоянно кто-то звонит, но я всем отказал, и дальше буду отказывать. Я не могу просто так пойти, это было бы несправедливо к людям, к клубу, ко всему, что переживают украинцы, я не такой человек.

Мои мысли и сердце с ними, я верю, что скоро мы снова будем вместе, играть в футбол и продолжим там, где остановились. Я пока не думаю о том, чтобы покинуть клуб. Конечно, если все это, не дай бог, будет продолжаться, то посмотрю, что будет, но сейчас я, безусловно, тренер Днепра-1 и хочу остаться", – добавил хорватский специалист.

Подробности. Из-за войны нет возможности возобновить сезон. Потому клубы закончат сезон на тех местах, которые заняли по итогам первой части сезона. Днепр-1 занимает третье место турнирной таблицы.