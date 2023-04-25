Не залишивши камінчика на камінчику: АЗ знищив кривдника Шахтаря у фіналі Юнацької ліги УЄФА

Нідерландський колектив розгромив у фінальному воєдинку Хайдук. Хорватський клуб свого часу вибив з турніру донецький Шахтар.

АЗ переміг Хайдук у вирішальному поєдинку Юнацької ліги УЄФА з рахунком 5:0. Фінал видався видовищним та без інтриги.

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Поєдинок за титул Юнацької ліги УЄФА пройшов між двома сенсаційними командами, які на шляху до фіналі здолали маститих суперників. Так нідерландському колективу підкорилися Барселона, Реал, Айнтрахт та Спортінг, а хорватська команда взяла гору не тільки над донецьким Шахтарем (українці поступилися в 1/16 фіналу з рахунком 1:0), а й над Манчестер Сіті, Боруссією Дортмунд та Міланом. Цікаво, що у складі Хайдука виступає також український голкіпер Давид Фесюк, проте у команді він виконує роль дублера, яку відіграв і у фіналі Юнацької ліги УЄФА.

До речі. Львівський Рух також цього сезону взяв участь в розіграші молодіжного європейського турніру. Однак "жовто-чорні" в 1/8 фіналу поступилися Мілану, перед тим здолавши Інтер.

АЗ у матчі з Хайдуком виглядав в рази потужніше. Нідерландський колектив у першому таймі зміг відзначитись всього один раз, приберігши усе солодке для своїх фанатів, або ж гірке для вболівальників Хайдука, на другий тайм. У другій половині зустрічі "сировари" добряче повеселились, забивши бідолашному Хайдуку ще 4 м'ячі зверху. Таким чином, АЗ без зайвих проблем оформив перший у своїй історії титул Юнацької ліги УЄФА.

Святкування тріумфу гравцями АЗ: