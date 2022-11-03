Дніпро-1 демонструє характер: Довбик зрівняв рахунок у грі з АЗ – відео голу
Команда з Дніпра бореться за перемогу в групі Ліги конференцій. Для успішного виконання завдання українцям треба перемагати в Нідерландах.
Дніпро-1 проводить поєдинок останнього туру групового раунду Ліги конференцій. Підопічні Олександра Кучера зустрічаються із АЗ з Алкмаара у поєдинку за перемогу в групі, пише 24 канал.
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Початок зустрічі вийшов для дніпрян, оскільки АЗ вийшов вперед вже на 8 хвилині. Ініціатива у першому таймі була на боці господарів, однак це не завадило нашій команді зрівняти рахунок.
За п'ять хвилин до перерви гравці АЗ дозволили Амашу подати з флангу вздовж лінії воріт і Довбик з метра зміг замкнути простріл. Це дозволило команді Кучера піти на перерву за нічийного рахунку.
Відео голу Довбика:
Нагадаємо, що Дніпро-1 вже забезпечив собі вихід у плей-офф Ліги конференцій. Представник УПЛ йде другим у квартеті, відстаючи від лідера АЗ на два бали. Перемога у цій грі дозволить дніпрянам виграти групу та вийти одразу в 1/8 фіналу турніра.
Турнірна таблиця перед 6 туром
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|АЗ Алкмаар
|4
|0
|1
|10:5
|12
|2
|Дніпро-1
|3
|1
|1
|8:5
|10
|3
|Аполлон
|1
|1
|3
|4:7
|4
|4
|Вадуц
|0
|2
|3
|5:10
|2