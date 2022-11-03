Дніпро-1 проводить поєдинок останнього туру групового раунду Ліги конференцій. Підопічні Олександра Кучера зустрічаються із АЗ з Алкмаара у поєдинку за перемогу в групі, пише 24 канал.

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Початок зустрічі вийшов для дніпрян, оскільки АЗ вийшов вперед вже на 8 хвилині. Ініціатива у першому таймі була на боці господарів, однак це не завадило нашій команді зрівняти рахунок.

За п'ять хвилин до перерви гравці АЗ дозволили Амашу подати з флангу вздовж лінії воріт і Довбик з метра зміг замкнути простріл. Це дозволило команді Кучера піти на перерву за нічийного рахунку.

Відео голу Довбика:

Нагадаємо, що Дніпро-1 вже забезпечив собі вихід у плей-офф Ліги конференцій. Представник УПЛ йде другим у квартеті, відстаючи від лідера АЗ на два бали. Перемога у цій грі дозволить дніпрянам виграти групу та вийти одразу в 1/8 фіналу турніра.

Турнірна таблиця перед 6 туром