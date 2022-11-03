Днепр-1 проводит поединок последнего тура группового раунда Лиги конференций. Подопечные Александра Кучера встречаются с АЗ из Алкмаара в поединке за победу в группе, пишет 24 канал.

Следите с нами Динамо – Фенербахче: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Начало встречи вышло для днепрян, поскольку АЗ вышел вперед уже на 8-й минуте. Инициатива в первом тайме была на стороне хозяев, однако это не помешало нашей команде сравнять счет.

За пять минут до перерыва игроки АЗ разрешили Амашу подать с фланга вдоль линии ворот и Довбик с метра смог замкнуть прострел. Это позволило команде Кучера уйти на перерыв при ничейном счете.

Видео гола Довбика:

Напомним, что Днепр-1 уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги конференций. Представитель УПЛ идет вторым в квартете, отставая от лидера АЗ на два балла. Победа в этой игре позволит днепрянам выиграть группу и выйти сразу в 1/8 финала турнира.

Турнирная таблица перед 6 туром