Попри ненормативну лексику: збірна України з баскетболу визначилася з головним тренером

Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс продовжить роботу з національною командою. Латвійський фахівець подовжив контракт до закінчення кваліфікації чемпіонат світу-2023.

Багатскіс очолив збірну України в травні 2019 року. Тоді ж він став і головним тренером клубу Київ-Баскет, поєднуючи роботу в збірній та клубі. У період з 2019 по 2022 рік з Київ-Баскетом латвієць здобув срібло та бронзу Суперліги, а також двічі виводив команду до плей-офф Кубка Європи ФІБА.

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Під керівництвом латвійця збірна з першого місця відбіркової групи вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи. На Євробаскеті-2022 збірна України посіла друге місце в групі, здобувши три перемоги у п’яти матчах: над Великою Британією, Естонією та Італією, а в 1/8 фіналу поступилася збірній Польщі.

Варто нагадати, що під час Євробаскет-2022 Багатскіс настільки був настільки емоційно заведений, що під час тайм-ауту команди використав ненормативну лексику. Через це трансляцію матчу навіть довелося перервати.

Після закінчення виступу на чемпіонаті Європи, Багатскіс заявив, що його контракт що з клубом, що зі збірною закінчився. Тому була невизначеність у тому, хто продовжить роботу в збірній України.

3 жовтня Київ-Баскет оголосив, шо новим тренером команди став Володимир Холопов.

16 жовтня Федерація баскетболу України заявила, що Айнарс Багатскіс продовжить роботу з національною командою. Його контракт діятиме до закінчення кваліфікації чемпіонат світу 2023

Українська збірна продовжує виступ у відборі на чемпіонат світу. В рамках другого етапу кваліфікації наша команда наразі має одну перемогу в шести матчах.

В наступному ігровому вікні національна команда 11 листопада на виїзді протистоятиме Нідерландам, а 14 листопада гратиме проти збірної Ісландії. Ще два матчі команда проведе в лютому 2023 року. Спочатку 23 лютого зіграє на виїзді проти Італії, а після цього 26 лютого прийматиме вдома Нідерланди.