Футболіст Аякса присвятив гол загиблому під час землетрусу у Туреччині Атсу: щемливе фото

У неділю, 19 лютого, Аякс приймав Спарту Роттердам 22-го туру нідерландської Ередивізі. Матч запам'ятався не лише чотирма голами господарів, а й зворушливим святкуванням останнього м'яча Мохаммеда Кудуса.

"Божі діти" забили у кожному з таймів по два голи. Останнє взяття воріт роттердамської Спарти була наприкінці зустрічі, коли Аякс заробив право на небезпечний штрафний, пише 24 канал.

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Це більше, аніж просто футбол

Стандарт взявся виконувати 22-річний півзахисник "амстердамців" Мохаммед Кудус. Футболіст на відмінно використав цей шанс та забив четвертий гол Аякса у цьому поєдинку, зробивши рахунок 4:0.

Кудус відзначився не лише красою голу, а і його святкуванням. Мохаммед підбіг до кута поля, підійняв футболку, під якою була майка з написом: "Спочивай з миром, Атсу".

Футболіст Аякса присвятив гол загиблому після землетрусу Крістіану Атсу. Відзначимо, що Крістіан, як і Кудус, був уродженцем Гани.

Відео голу та зворушливе святкування взяття воріт від Кудуса можна переглянути – за посиланням.

Нагадаємо, що у ЗМІ двічі спливала інформація про порятунок Атсу, але вона виявилась неправдою. 18 лютого з'явилась інформація, що колишнього нападника Челсі знайшли, але, на жаль, мертвим. Рятувальники знайшли його тіло під завалами власної квартири.

Обидва при житті встигли пограти за рідну збірну Гани. В активі Атсу назавжди буде цифра у 60 зіграних матчів за національну команду. Кудус вже у своїх 22 роки провів за головну команду цієї африканської країни 21 поєдинок.



Кудус присвятив гол загиблому Атсу / Фото AFP

Відзначимо ще один момент. Головний арбітр зустрічі повинен був показати за майже зняту футболку жовту картку для Кудуса, але не зробив це. Суддя запевнив, що цей момент, це більше, аніж просто футбол.

Мохаммед Кудус забив свій 15й гол у поточному сезоні в 30 зіграних поєдинках. Також у його активі 3 асисти.