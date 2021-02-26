Автор першого голу Олімпіка у єврокубках забив у Білорусі: відео

Український форвард Динамо Станіслав Біленький 25 лютого забив гол у контрольному матчі команди. Футболіст перейшов у чемпіонат Білорусі лише у середині лютого.

У четвер, 25 лютого, брестське Динамо провело товариський поєдинок проти Німана. Матч завершився бойовою нічиєю, у якій один з голів забив Станіслав Біленький.

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Гол Біленького у Білорусі

Футболіст лише 15 лютого підписав контракт з білоруським грандом, перейшовши з львівського Руху, де його кар'єра не склалась. Гравець відправився у Білорусь на правах оренди до кінця грудня 2021 року.

За рахунку 2:3 на користь Німана господарі матчу отримала 100% нагоду забити – пенальті. Пробивати 11-метровий удар взявся український нападник та не прогадав. Він впевнено розвів м'яч та голкіпера у різні кути воріт, зрівнявши рахунок – 3:3. Цей гол став останнім у зустрічі.

Наступний товариський матч динамівці зіграють у суботу, 27 лютого, проти Славії-Мозир. А вже перший тур чемпіонату Білорусі відбудеться 12 березня. Суперником Динамо стане Спутнік.

Відео повного матчу Динамо Брест – Німан (момент голу Біленького з 1:39:50)