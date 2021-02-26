Украинский форвард Динамо Станислав Беленький 25 февраля забил гол в контрольном матче команды. Футболист перешел в чемпионат Беларуси только в середине февраля.

В четверг, 25 февраля, Брестское Динамо провело товарищеский поединок против Немана. Матч завершился боевой ничьей, в которой один из голов забил Станислав Беленький.

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Гол Беленького в Беларуси

Футболист лишь 15 февраля подписал контракт с белорусским грандом, перейдя из львовского Руха, где его карьера не сложилась. Игрок отправился в Беларусь на правах аренды до конца декабря 2021 года.

При счете 2:3 в пользу Немана хозяева матча получила 100% возможность забить – пенальти. Пробивать 11-метровый удар взялся украинский нападающий и не прогадал. Он уверенно развел мяч и голкипера по разным углам ворот, сравняв счет – 3:3. Этот гол стал последним во встрече.

Следующий товарищеский матч динамовцы сыграют в субботу, 27 февраля, против Славии-Мозырь. А уже первый тур чемпионата Беларуси состоится 12 марта. Соперником Динамо станет Спутник.

Видео полного матча Динамо Брест – Неман (момент гола Беленького с 1:39:50)